В центре Пскова планируют сделать велодорожки

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-03T17:45:35+03:00

Возможно, такие специальные дорожки начнут делать ещё до конца 2018 года

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В Пскове в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» хотят сделать специальные велосипедные дорожки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это будет первый кольцевой веломаршрут в центре Пскова. Возможно, город увидит старт этого нововведения ещё до конца 2018 года.

– По итогам работы, обозначенной в программе, в городе, возможно, появятся ещё два велосипедных маршрута «Сердце Пскова», на 7 и 13 километров, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, вероятно, восстановят визит-центр.

В ведомстве добавили также, что в рамках программы планируют обеспечить город чистой водой, реконструировать усадьбу первого псковского губернатора Н.А. Беклешева и улучшить дорожную инфраструктуру от пропускного пункта «Брунишево». Помимо этого, сотрудникам пропускных пунктов с Латвией хотят сделать лучше доступ к информации.

Проекты коснутся всех значимых аспектов сотрудничества, отмеченных в программе: обустройство приграничной инфраструктуры, повышение качества питьевой воды, сбережение объектов культурного наследия.