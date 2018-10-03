Из федерального бюджета Псковская область получила 70 миллионов рублей для социальных выплат

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-03T18:09:15+03:00

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Федеральный бюджет выделил Псковской области 70 миллионов рублей для ежемесячных социальных выплат. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, все средства разделят для социальных выплат разного вида льготникам.

Половина от выделенной суммы пойдет на социальную поддержку больше 56 тысяч псковичей с инвалидностью. Больше тысячи человек получат пособия как ликвидаторы аварии на энергоблоке в Чернобыле.

На единовременные пособия при рождении ребенка из общей суммы выделят 1,6 миллионов рублей рублей. Около 16 миллионов рублей предназначаются для матерей ежемесячного пособия на то время, пока ребенку не исполнится полтора года.

Из общей суммы 13 миллионов рублей выделят на ежемесячные выплаты для тех, кто усыновил или взял под опеку ребенка.

КОНКРЕТНО

Порядка 268 миллионов рублей Псковская область выделяет ежемесячно на различные социальные выплаты. Большая часть средств выделяется из регионального бюджета.