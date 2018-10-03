2018-10-03T20:21:36+03:00
Общество

Победителем псковского конкурса «Учительница первая моя» стала Светлана Иванушкина

Два других места заняли учителя начальных классов из Бежаниц
Виталий Суриков
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Светлана Иванушкина, педагог начальных классов в Псковском педагогическом комплексе, стала победителем конкурса "Учительница первая моя". Фото: конкурсное фото участника.Светлана Иванушкина, педагог начальных классов в Псковском педагогическом комплексе, стала победителем конкурса "Учительница первая моя". Фото: конкурсное фото участника.
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В редакции «Комсомольской правды - Псков» подвели окончательные итоги конкурса «Учительница первая моя». Их подведение затянулось из-за выявленных накруток у участников голосования. Теперь мы с уверенностью можем назвать победителя.

Им стала Светлана Иванушкина, педагог начальных классов из «Псковского педагогического комплекса». Второе и третье места в конкурсе заняли коллеги из Бежаницкой средней школы. Наталья Малярова некоторое время держалась в тени Ирины Медведевой, но в последние дни голосования все же поднялась на вторую строчку.

Награждение победителей состоится в понедельник, 8 октября, в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», которая находится по адресу: улица Пароменская, дом 21/33, третий этаж, кабинет № 27. В торжественной обстановке педагогам вручат подарки от спонсоров.

КОНКРЕТНО

«Учительница первая моя» - конкурс, который позволил ученикам выразить благодарность своим педагогам начальных классов.

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