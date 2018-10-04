В Усвятском районе в пожаре погибла 83-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:54 2018-10-04T12:52:12+03:00

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На улице Комсомольской посёлка Усвяты Псковской области в пожаре погибла 83-летняя пенсионерка. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва, горел деревянный рубленый жилой дом.Предположительная причина пожара – нарушение норм пожарной безопасности при использовании газового оборудования. Полностью выгорела крыша здания.

– Удалось спасти мужа погибшей. Кроме того, не дали распространиться огню на другой жилой дом и две постройки, – сообщила Ирина Коноплёва.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на место возгорания выехали семь сотрудников пожарно-спасательной части № 31 на трёх автоцистернах. Пожар случился вечером 3 октября.

КСТАТИ

В этот вечер сотрудники пожарно-спасательной части, а именно № 1 и № 2, тушили и другое возгорание, которое произошло уже в Пскове. У дома № 18 по Гражданскому проезду выгорел гараж площадью пять на семь метров. Сгорела и находящаяся там советская легковушка. Озвученная причина – короткое замыкание электрического оборудования.