В перинатальном центре Пскова воздух не соответствует нормам
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании обсудил состояние нового перинатального центра. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, в роддоме устраняют выявленные недоработки.
Строительство нового перинатального центра закончилось еще в марте. Однако здание в эксплуатацию сдано не было. Замедление связано с недоработками в роддоме, начиная от внешней отделки здания, заканчивая оборудованием. Кроме того, в перинатальном центре замеры воздуха не соответствуют положенным нормам. В воздухе здания витает запах строительных материалов, а концентрация летучих веществ превышена.
В ведомстве заверили, что при проведении экспертизы опасных для здоровья веществ или примесей в стройматериалах не обнаружено. Результаты лабораторных анализов показывают, что концентрация летучих веществ в помещениях постепенно снижается.
В ходе совещания глава региона распорядился в ближайшее время подключить родительский дом к отоплению. Это поможет просушить здание, а через две недели провести повторный анализ воздуха.