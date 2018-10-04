В перинатальном центре Пскова воздух не соответствует нормам

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-04T10:58:15+03:00

Здание не могут сдать в эксплуатацию с марта 2018 года

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочем совещании обсудил состояние нового перинатального центра. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, в роддоме устраняют выявленные недоработки.

Строительство нового перинатального центра закончилось еще в марте. Однако здание в эксплуатацию сдано не было. Замедление связано с недоработками в роддоме, начиная от внешней отделки здания, заканчивая оборудованием. Кроме того, в перинатальном центре замеры воздуха не соответствуют положенным нормам. В воздухе здания витает запах строительных материалов, а концентрация летучих веществ превышена.

В ведомстве заверили, что при проведении экспертизы опасных для здоровья веществ или примесей в стройматериалах не обнаружено. Результаты лабораторных анализов показывают, что концентрация летучих веществ в помещениях постепенно снижается.

В ходе совещания глава региона распорядился в ближайшее время подключить родительский дом к отоплению. Это поможет просушить здание, а через две недели провести повторный анализ воздуха.