В Пскове нашли двух пропавших детей

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-04T12:21:42+03:00

Двух подростков, которые пропали накануне днем после занятий в школе, нашли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Пскове нашли двух школьников, которых разыскивали силовики. По предварительным данным, оба несовершеннолетних не вернулись домой со школ на Завеличье. Одному ребёнку 12 лет, а другому – 13. Говорят, эти школьники уже уходили из дома.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова, в последнее время несовершеннолетние стали чаще уходить гулять на несколько дней.

– Это не нормально. Сегодня детей не удержать за руку. Потом их ищут и семьи и полиция. Нередко этому способствует неблагоприятная обстановка в семье. Кроме того, сейчас кто-либо сможет негативно воздействовать на детей через интернет. С помощью сети несовершеннолетних могут просто уговорить уйти из дома, – сообщила Наталья Соколова.

Чтобы дети не пропадали, Наталья Соколова советует родителям чаще и с пониманием общаться со своим ребёнком, проникаться его проблемами и поддерживать его.

КСТАТИ

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