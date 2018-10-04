В Пскове нашли двух пропавших детей
В Пскове нашли двух школьников, которых разыскивали силовики. По предварительным данным, оба несовершеннолетних не вернулись домой со школ на Завеличье. Одному ребёнку 12 лет, а другому – 13. Говорят, эти школьники уже уходили из дома.
Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова, в последнее время несовершеннолетние стали чаще уходить гулять на несколько дней.
– Это не нормально. Сегодня детей не удержать за руку. Потом их ищут и семьи и полиция. Нередко этому способствует неблагоприятная обстановка в семье. Кроме того, сейчас кто-либо сможет негативно воздействовать на детей через интернет. С помощью сети несовершеннолетних могут просто уговорить уйти из дома, – сообщила Наталья Соколова.
Чтобы дети не пропадали, Наталья Соколова советует родителям чаще и с пониманием общаться со своим ребёнком, проникаться его проблемами и поддерживать его.
КСТАТИ
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