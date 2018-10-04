Псковские пограничники пресекли незаконный вывоз более 450 пачек сигарет через границу

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-04T13:48:33+03:00

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На российско-эстонской границе псковские пограничники пресекли незаконный вывоз крупной партии сигарет. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону, табачные изделия планировалось переправить в страны Европы.

Нарушитель собирался вывезти из России партию сигарет через пропускной пункт «Куничина гора». Водитель не волновался и уверенно отвечал, что ничего незаконного с собой не везет. Однако при осмотре машины сотрудники ведомства обнаружили тайники. Из заднего бампера и задних фонарей «КIА CERATO» пограничники извлекли порядка 450 пачек сигарет. В ведомстве также поведали, что найденный товар был произведен в республике Беларусь.

Водитель утверждает, что не является владельцем автомобиля, а вывезти из страны сигареты его попросили знакомые.

Пограничники оценивают изъятый товар на сумму около 23 000 рублей. Устанавливаются личности замешанных в этом деле.