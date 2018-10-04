В Великих Луках задержана подозреваемая в краже кошелька девушка

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-04T14:46:40+03:00

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Сотрудники великолукского уголовного розыска задержали подозреваемую в краже кошелька. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ею оказалась 20 - летняя жительница Великих Лук.

В сентябре в столовой на улице Промышленной была совершена кража. Из спрятанного в шкафчик рюкзака украли кошелек с деньгами. Администратор столовой обратился в полицию. Сумма пропавших средств составляла порядка 5 000 рублей. Для раскрытия преступления сотрудники уголовного розыска задействовали служебную собаку.

Задержанная 20 - летняя горожанка работает уборщицей в столоой. Девушка призналась в содеянном. Со слов подозреваемой, украденные деньги она потратила на личные нужды.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража» УК РФ. Девушка может окзааться за решеткой и провести там два ближайших года.