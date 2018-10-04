В Великих Луках двое молодых людей обчистили частный дом

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-04T18:24:09+03:00

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В Великих Луках двое мужчин обокрали местный дом на улице Зяблевой. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, силовики задержали преступников, а украденные вещи изъяли.

Ранним утром понедельника, задержанные в состоянии алкогольного опьянения открыто пробрались в частный дом на улице Зяблевой. Из дома потерпевшего преступники вынесли телевизор, музыкальный центр и сабвуфер. По общей оценке размер ущерба составляет порядка 11 000 рублей. Обнаружив пропажу, владелец имущества - мужчина 1985 года рождения, обратился в полицию.

Задержанными оказались двое молодых людей 1996 года рождения, проживающие в великолукском районе. В ведомстве также сообщили, что 22-летние парни ранее уже имели проблемы с законом, у обоих по судимости.

Виновники сознались в содеянном и написали показания. Теперь ребята ждут решения следствия. А против них возбуждено очередное уголовное дело.