Великолучанка подарила своему мужу краденый телефон

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-04T18:27:17+03:00

Великолучанка не поспешила вернуть найденный телефон владельцу, за что ее накажут по закону. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Женщина нашла его в такси и решила не возвращать владельцу

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Жительница Великолукского района нашла в такси мобильный телефон. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обнаружив находку, девушка не поспешила ее вернуть законному владельцу.

Гражданка Великих Лук, воспользовавшись общественным такси, обронила в нем свое мобильное устройство. Заметив пропажу, 32-х летняя потерпевшая обратилась за помощью в местное отделение полиции.

В ведомстве сообщили, что личность подозреваемой раскрыта. Прибрала к рукам мобильник уроженка Великолукского района 1985 года рождения. Найдя телефон в машине, подозреваемая не сказала о находке водителю и не потрудилась вернуть телефон хозяйке. Девушка подарила мобильное устройство своему супругу, предварительно вытащив из него чужую сим-карту.

КСТАТИ

Кражи телефонов в автомобилях такси далеко не редкий случай. Часто и сами таксисты становятся жертвами воришек. Поэтому полиция просит быть внимательными к своим вещам и осмотрительными в общественном транспорте.