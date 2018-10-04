2018-10-04T18:38:14+03:00
Общество

Жители Псковской области поучаствуют в интернет-переписи населения 2018 года

Отметить онлайн себя и родных можно будет с 1 по 10 октября
Алексей Назаров
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Псковичи до 10 октября могут поучаствовать в электронной переписи населения России.Псковичи до 10 октября могут поучаствовать в электронной переписи населения России.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Жители Псковской области смогут поучаствовать в пробной интернет-переписи населения 2018 года. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие продлится c 1 по 10 октября. Все, кто зарегистрирован на Едином портале государственных услуг, могут онлайн заполнить анкету как на себя, так и на собственную семью.

– В 2018 году интернет-перепись охватит 9 субъектов Российской Федерации. Охватят около 550 тысяч человек, – сообщили в ведомстве.

Интернет-перепись – первый этап пробной переписи 2018 года. Это мероприятие должно облегчить гражданам возможность отметиться и сделать эту возможность менее затратной. В ведомстве добавили, что за октябрь в онлайн-переписи уже поучаствовало более 113 тысяч человек. Количество всех пользователей, отметившихся в сети, определят в середине октября. Второй же этап – будет традиционным: с 16 по 31 октября переписчики пройдутся по жилым домам

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