2018-10-04T18:46:43+03:00
Происшествия

В Пскове задержали вора, укравшего алкоголь и еду из магазина на Коммунальной

Сейчас злоумышленник передан сотрудникам полиции
Алексей Назаров
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В магазине на улице Коммунальной мужчина пытался украсть алкоголь и еду, но отряд Росгвардии ему помешал.В магазине на улице Коммунальной мужчина пытался украсть алкоголь и еду, но отряд Росгвардии ему помешал.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове нескольким сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать местного жителя, который пытался выкрасть из торговой точки как еду, так и спиртные напитки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 33-летний злоумышленник хотел вынести алкогольные напитки и пищу прямо из торгового зала магазина. Эта торговая точка, в которой воришка попробовал поживиться, располагается на улице Коммунальной.

– Продавцы магазина обратили внимание на подозрительного мужчину, который и оказался вором, и нажали на кнопку вызова экипажа вневедомственной охраны, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники вневедомственной охраны приехали на место правонарушения за считанные минуты. Кроме того, в ведомстве отметили также, что сейчас нерадивый злоумышленник уже находится в руках у сотрудников полиции, которые подготовят его к дальнейшим процессуальным мероприятиям.

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