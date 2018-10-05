2018-10-05T09:58:01+03:00
Общество

Псков вошел в топ-5 мест для путешествий на октябрьских выходных

Согласно рейтингу, в областном центре самые популярные события и уникальные фестивали
БЕВЗА АНАСТАСИЯ
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В выходные Псков принимает гостей на "День Скобаря".В выходные Псков принимает гостей на "День Скобаря".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В ТурСтате провели исследование рынка туризма и путешествий по России и СНГ. Как рассказали «Псковской правде - Псков» в пресс-службе компании, Псков входит в пятерку лучших направлений для путешествий на октябрьские уикенды.

На наступающих выходных, 5 и 6 октября, в Пскове состоится фестиваль ремесленной культуры «День скобаря - 2018». Торжественное открытие состоится в 12:00 в одном из развлекательных центров Пскова. Остальные развлекательные мероприятия и конкурсы пройдут на центральной улице города.

Кузнечный фестиваль проводится ежегодно с 2011 года. На мероприятии будут представлены мастер-классы псковских кузнецов, кованые изделия мастеров, обжорные ряды, клуб реконструкторов. Праздник будет сопровождаться концертом на Октябрьской площади. Также на фестивале будет работать коллектив художников-кузнецов.

Для горожан это событие имеет историческое значение. Согласно легенде, Петр I не смог разогнуть скобу, выкованную псковскими кузнецами. После этого первый русский император назвал местных жителей скобарями. С чем и связано ежегодное празднование кузнечного фестиваля.

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