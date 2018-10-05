В Пскове тротуар на Чудской приспособили для инвалидов

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-05T11:03:19+03:00

На улице Чудской не только отремонтировали тротуары, но и приспособили их для маломобильных псковичей. Фото: Пресс-служба администрации Пскова

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В Пскове на улице Чудской тротуар подготовили для перемещения инвалидов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, рабочие занизили поребрик пешеходной дорожки.

– Работы оплатила одна из сетей автозаправок, – сообщили в ведомстве.

Ключевая задача такого ремонта – чтобы маломобильное население не сталкивалось со сложностями при перемещении по этой пешеходной дорожке города. Кроме того, в ведомстве добавили также, что тротуар сделали более доступным по инициативе Псковской городской думы. Один из депутатов доказал предпринимателям, что здесь такие работы сыграют на пользу развитию бизнеса. Ранее в 2018 году на улице Чудской рабочие починили тротуар от моста имени Александра Невского по направлению к Овсищу за муниципальные средства. В сентябре 2018 года состояние и качество пешеходных дорожек вдоль улицы Чудской проверил глава Пскова Иван Цецерский: рабочие сделали ремонт полностью.