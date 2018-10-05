2018-10-05T11:32:42+03:00
Общество

В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра

Порывы местами будут достигать 18 метров в секунду
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Стоит подальше держаться от деревьев и рекламных щитов - в Псковской области ожидается усиление ветра.Стоит подальше держаться от деревьев и рекламных щитов - в Псковской области ожидается усиление ветра.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Псковской области 5 октября синоптики прогнозируют непогоду. В первой половине дня и обеденные часы в регионе будет бушевать сильный ветер. Как уточнили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, порывы преимущественно юго-западного ветра будут в некоторых районах достигать 15-18 метров в секунду.

При этом, отметили в ведомстве, по данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе пройдут кратковременные дожди. Столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов тепла.

КОНКРЕТНО

Спасатели рекомендуют автовладельцам свои машины поставить в гараж на время непогоды. Если вы отправились на работу, припаркуйте транспорт подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Жителям многоквартирных домов советуют закрыть окна и форточки.

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