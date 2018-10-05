2018-10-05T13:29:44+03:00
Общество

Правительство выделило Пскову дополнительные деньги для организации Ганзейских дней

30 млн рублей из резервного фонда направят на создание так называемой доступной среды, чтобы инвалиды могли побывать на мероприятиях фестиваля
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Пскове к Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в июне 2019 года, создадут комфортные условия для передвижения инвалидов.В Пскове к Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в июне 2019 года, создадут комфортные условия для передвижения инвалидов.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Для организации в Пскове Ганзейских дней Нового времени выделены дополнительно 30 млн рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, таково решение правительства страны по итогам обращения региональных властей. Подписано распоряжение, деньги перечислят региону из резервного фонда правительства.

Средства потратят на создание условий для передвижения по Пскову людей с ограниченными возможностями, которые приедут на фестиваль. Потребуются пандусы, специальные дорожки, перила и съезды. В первую очередь, в перечень включены Детский парк, Псковский кремль, Окольный город. Предполагается, что эти площадки займут центральное место в программе мероприятий и туристических показов в дни Ганзы.

КОНКРЕТНО

Вопрос о необходимости создания условий для перемещения по Пскову инвалидов в Ганзейские дни был поднят на встрече псковского губернатора Михаила Ведерникова с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным.

Еще больше материалов по теме: «Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псков привезли оборудование для занятия воркаутом в помещении
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра
В Пскове тротуар на Чудской приспособили для инвалидов
Псков вошел в топ-5 мест для путешествий на октябрьских выходных
Псковские таможенники не дали вывезти заграницу антикварное издание «Евгения Онегина»
В Пскове задержали вора, укравшего алкоголь и еду из магазина на Коммунальной
Жители Псковской области поучаствуют в интернет-переписи населения 2018 года
Великолучанка подарила своему мужу краденый телефон
В Великих Луках двое молодых людей обчистили частный дом
Псковские предприниматели выйдут на октябрьский месячник по благоустройству Пскова
Жители деревни Поречье Великолукского района просят вернуть им аптеку
В Великих Луках задержана подозреваемая в краже кошелька девушка
В Себежском районе ищут убийц состоятельного хуторянина
Псковские пограничники пресекли незаконный вывоз более 450 пачек сигарет через границу
В Пскове нашли двух пропавших детей
В перинатальном центре Пскова воздух не соответствует нормам
В Усвятском районе в пожаре погибла 83-летняя пенсионерка
Победителем псковского конкурса «Учительница первая моя» стала Светлана Иванушкина
Из федерального бюджета Псковская область получила 70 миллионов рублей для социальных выплат
В центре Пскова планируют сделать велодорожки
Псков хотят обеспечить чистой водой
Учитель из Пскова отправится на «Разговор с министром»