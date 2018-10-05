Правительство выделило Пскову дополнительные деньги для организации Ганзейских дней

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-05T13:29:44+03:00

В Пскове к Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в июне 2019 года, создадут комфортные условия для передвижения инвалидов. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

30 млн рублей из резервного фонда направят на создание так называемой доступной среды, чтобы инвалиды могли побывать на мероприятиях фестиваля

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Для организации в Пскове Ганзейских дней Нового времени выделены дополнительно 30 млн рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, таково решение правительства страны по итогам обращения региональных властей. Подписано распоряжение, деньги перечислят региону из резервного фонда правительства.

Средства потратят на создание условий для передвижения по Пскову людей с ограниченными возможностями, которые приедут на фестиваль. Потребуются пандусы, специальные дорожки, перила и съезды. В первую очередь, в перечень включены Детский парк, Псковский кремль, Окольный город. Предполагается, что эти площадки займут центральное место в программе мероприятий и туристических показов в дни Ганзы.

КОНКРЕТНО

Вопрос о необходимости создания условий для перемещения по Пскову инвалидов в Ганзейские дни был поднят на встрече псковского губернатора Михаила Ведерникова с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным.