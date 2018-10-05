В Псков привезли оборудование для занятия воркаутом в помещении

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-05T14:47:52+03:00

Теперь воркаутом в Пскове можно заниматься при любой погоде. Фото: Фёдор Голубенко.

Снаряды будут ждать спортсменов в доме №19 на улице Коммунальной

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В Псков 5 октября доставили комплект оборудования для занятия воркаутом. Этот привезённый комплекс снарядов предназначен для занятия воркаутом в закрытом помещении. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, установят всё это оборудование в здании ДОСААФ, в доме № 19, расположенном на улице Коммунальной.

– Когда комплект установят – спортсмены смогут всегда заниматься воркаутом в комфортных условиях. Погода больше никак не повлияет на тренировки ребят, – отметили в ведомсвте.

Кроме того, в ведомстве добавили также, Псковской федерации воркаута этот комплект специального оборудования подарила федерация воркаута России. Такой подарок псковским спортсменам удалось заполучить благодаря инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Долгожданные снаряды для занятия воркаутом в закрытом помещении окажутся в Пскове в рамках проекта «Команда2018».

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Площадка мобильная, ее можно использовать в помещениях и на улице.Размеры - 3,5 на 6,5 метров.