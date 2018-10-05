Экперт: Развитие хоккея в Псковской области тормозят сами спортсмены
В грядущем сезоне чемпионат Псковской области по хоккею ждут перемены. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции сообщил журналистам председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.
– В 2018 году чемпионат региона стартовал нелегко. Было много различных споров и обсуждений. Два раза собирали коллективы, чтобы прийти к какому-то компромиссному решению. Поэтому в будущем формат чемпионата, скорее всего, изменится, – сообщил Игорь Бортников
Ключевой причиной этого председатель назвал то, что команды не хотят переходить в высшие дивизионы.
– Это смотрится нелогично. Нарушается спортивный принцип, но пренебречь мнениями коллективов мы не можем, поскольку 90% всех расходов эти коллективы берут на себя, – добавил Игорь Бортников.
Игорь Бортников отметил также, что в 2019 году количество дивизионов, возможно, сократят до двух – «Фаворит» и «Дебютант».