Экперт: Развитие хоккея в Псковской области тормозят сами спортсмены

СЕГОДНЯ 15:31 2018-10-05T15:31:42+03:00

Федерация по хоккею Псковской области готовит изменения в организацию чемпионата в этом виде спорта. Фото: Константин ИВАНОВ

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В грядущем сезоне чемпионат Псковской области по хоккею ждут перемены. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на пресс-конференции сообщил журналистам председатель федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.

– В 2018 году чемпионат региона стартовал нелегко. Было много различных споров и обсуждений. Два раза собирали коллективы, чтобы прийти к какому-то компромиссному решению. Поэтому в будущем формат чемпионата, скорее всего, изменится, – сообщил Игорь Бортников

Ключевой причиной этого председатель назвал то, что команды не хотят переходить в высшие дивизионы.

– Это смотрится нелогично. Нарушается спортивный принцип, но пренебречь мнениями коллективов мы не можем, поскольку 90% всех расходов эти коллективы берут на себя, – добавил Игорь Бортников.

Игорь Бортников отметил также, что в 2019 году количество дивизионов, возможно, сократят до двух – «Фаворит» и «Дебютант».