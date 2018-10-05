Житель Псковского района ответит за игры с ножом и кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-05T15:40:18+03:00

Житель Псковского района может провести какое-то время в местах лишения свободы за кражу и угрозы в адрес собутыльника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Псковского района ждет решение суда. Его обвиняют в краже велосипеда и угрозах убить человека. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушитель – безработный 33-летний мужчина, ранее уже судимый.

– Мужчину привлекут к уголовной ответственности по части 1 статьи 119 и по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Кража»), – сообщили в ведомстве.

Началось все еще в мае 2018 года. В Середке мужчина выпивал в гостях у своего знакомого, между ними завязалась ссора. Гость на хозяина пошел с кухонным ножом и пригрозил, что убьёт. Кража велосипеда произошла тоже в Серёдке, но позже, в июне. На улице Молодежный мужчина присмотрел велосипед, укатил на нем, а потом продал его.

Теперь жителю Псковского района предстоит ответить за свои поступки в суде. Кстати, велосипед хозяйке уже вернули.