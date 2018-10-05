Псков в 2019 году примет юбилейный съезд союза городов воинской славы

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-05T15:50:01+03:00

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Съезд союза городов воинской славы в 2019 году предложено провести в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, такая идея прозвучала на текущем съезде, проводимом в Грозном. Представители более тридцати городов России приехали в Чеченскую республику. На мероприятии присутствовал и глава Пскова Иван Цецерский.

Представитлеи городов поддержали идею собраться в следующем году в Пскове. А Иван Цецерский отметил, что городу это даст возможность познакомить с историей края, показать свои спортивные объекты, рассказать о кадетском движении и поисковиках, которые ежегодно поднимают останки погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов.

Известно, что предварительно решено провести съезд в Ганзейские дни Нового времени, а они пройдут в Пскове в июне 2019 года.