В Псковской филармонии Старый Новый год отпразднуют концертом «Старые новые песни»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-05T17:31:07+03:00

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В Пскове на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии 13 января псковичи посетят концерт «Старые новые песни». Мероприятие посвящается Старому Новому году. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» помощник художественного руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов, в шоу выступят шесть музыкальных коллективов, около 30 музыкантов.

Участники - «Красивая», «Dram&Jazz», «Отцы хороших звуков», «Fresco», «Radio band» и «Капитан Смоллетт». Группы исполнят мировые хиты различных эпох, от песен второй половины прошлого века до современных.

– Это самое масштабное региональное мероприятие такого рода! Пригласили бы больше коллективов, но, боюсь, что больше нет. Сложно было договориться с «Отцами хороших звуков» и «Капитаном Смоллетом». Это очень самобытные коллективы. «Отцы» – это фанк, а «Капитан», а их, скорее всего, оставим на сладкое, – поп-панк, фрак-панк, – сообщил Дмитрий Волхонов. – Мы постараемся устроить грандиозное шоу, но не знаем, что делать, если публика запляшет, а такое может быть! Будет настоящий драйв!