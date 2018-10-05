В Куньинском районе для формирования запаса топлива для местных котельных потребовалось вмешательство прокуратуры
На защиту жителей Куньинского района встали работники прокуратуры. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, снабжающая муниципалитет теплом организация не направила на котельные необходимый запас топлива. Это нарушение могло сорвать начало отопительного сезона.
– Организация пренебрегла правами граждан на качественные коммунальные услуги, – сообщили в ведомстве.
Тем самым обслуживающая котельные компания нарушила нормы федерального законодательства.
Проблема вскрылась в результате проверки, которую инициировал прокурор Куньинского района. Стало понятно, что компания таким халатным отношением к работе может нажить проблему в будущем - в период отопительного сезона котельные встанут без топлива.
Суд полностью удовлетворил все требования прокурора. Сейчас прокуратура муниципалитета контролирует исполнение судебного решения.