В Псковской области начат прием заявок на чемпионат по дворовому футболу

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-05T18:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Псковской области предлагают стать участниками чемпионата по дворовому футболу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, в турнире сойдутся дворовые футбольные команды, а также команды образовательных учреждений. Кроме того, даже один человек может подать заявку. Ему подберут команду.

С 3 по 11 ноября пройдёт муниципальный этап турнира, а 17 ноября победители этапа поборются в полуфиналах в Пскове, Великих Луках и Пушкинских Горах. Финал же пройдёт в Великих Луках.

– Мужские команды посоперничают в трёх возрастных группах: от 10 до 13, от 14 до 17 и от 18 лет, – сообщили в ведомстве. - Женское соревнование в категории от 14 лет пройдет отдельно. Те девочки, которым нет 13, сыграют с мальчиками.

Кроме того, в ведомстве отметили, что чемпионат дворового футбола на Кубок губернатора «Осень – 2018» будет проведен в рамках проекта «Команда 2018».