В Себеже уничтожили больше 6 тонн томатов

СЕГОДНЯ 19:26 2018-10-05T23:14:08+03:00

В Себежском районе таможенники совместно со специалистами из Росссельхознадзора и УМВД задержали партию санкционных продуктов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Псковские таможенники совместно со специалистами из Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и сотрудниками УМВД России по региону изъяли партию сельскохозяйственной продукции, которая запрещена к ввозу в Россию. Как сообщила «Комсомольской правде - Псков» главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, на юге области для досмотра таможенниками на пункте пропуска была остановлена машина. на борту маленького грузовичка оказались 6,3 тонны томатов.

Продукцию привезли из Украины - помидоры были промаркированы производителем этой страны, и ввоз их на территорию России, увы, запрещен в рамках действующих санкционных мер.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с правилами вся партия томатов была изъята. Впоследствии ее уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже.