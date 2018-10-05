В Пскове после гибели упавшего с крыши рабочего завели уголовное дело против его нанимателя

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-05T19:40:10+03:00

Сотрудники СУ СК России по Псковской области разбираются в причинах гибели рабочего, тело которого нашли в Пскове на улице Карла Маркса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рабочему не провели инструктаж по безопасности и не выдали средства защиты, настаивают следователи

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В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, на которого работал сорвавшийся с крыши мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, трагедия произошла 2 октября на улице карла Маркса.

– Работодатель нарушил конституционное право на безопасный труд, - подчеркнули в ведомстве. - Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Идет сбор доказательств.

Выявлены нарушения, например, рабочий не прошёл необходимый инструктаж по безопасности. Помимо этого мужчине не выдали индивидуальные защитные средства. В официальных документах они охарактеризованы как удерживающие, позиционирующие и страховочные.

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