2018-10-05T19:40:10+03:00
Происшествия

В Пскове после гибели упавшего с крыши рабочего завели уголовное дело против его нанимателя

Рабочему не провели инструктаж по безопасности и не выдали средства защиты, настаивают следователи
Алексей Назаров
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Сотрудники СУ СК России по Псковской области разбираются в причинах гибели рабочего, тело которого нашли в Пскове на улице Карла Маркса.Сотрудники СУ СК России по Псковской области разбираются в причинах гибели рабочего, тело которого нашли в Пскове на улице Карла Маркса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, на которого работал сорвавшийся с крыши мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, трагедия произошла 2 октября на улице карла Маркса.

– Работодатель нарушил конституционное право на безопасный труд, - подчеркнули в ведомстве. - Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, что повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Идет сбор доказательств.

Выявлены нарушения, например, рабочий не прошёл необходимый инструктаж по безопасности. Помимо этого мужчине не выдали индивидуальные защитные средства. В официальных документах они охарактеризованы как удерживающие, позиционирующие и страховочные.

КОНКРЕТНО

Рабочий упал с крыши дома № 22 по улице Карла Маркса. 35-летний гражданин Узбекистана ремонтировал кровлю двухэтажного здания. Во время работ мужчина сорвался вниз (подробности)

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