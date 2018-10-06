В Пскове открылась областная сельскохозяйственная ярмарка
Ярмарка «Осень – 2018» открылась утром 6 октября на центральных улицах Пскова. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», для организации торговли перекрыты Октябрьская площадь, Октябрьский проспект до улицы Некрасова, Советская улица.
Дороги превратились в торговые ряды, а на площади выстроили сцену для артистов.
В Псков привезли мед, саженцы, овощи, фрукты, рыбу, мясо, пироги и сладости со всей Псковской области. Приехали на ярмарку мастера и ремесленники. Торговые площадки украшены осенними листьями, усыпаны яблоками, ягодами калины. Традиционно сельхозярмарка завершает сезон сбора урожая.
Торговля и концертная программа продлятся до 16 часов.
КОНКРЕТНО
6 октября в связи с перекрытием центральных улиц города автомобилистам рекомендуют искать объездные пути. Изменилось и движение городских автобусов (подробности).