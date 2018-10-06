2018-10-06T11:09:34+03:00
Общество

Уборщицы «Пятерочки» в Пскове жалуются на задержку зарплат

На данный момент выплачены деньги только за июль.
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Уборщицам "Пятерочки" в Пскове задерживают выплаты зарплаты.Уборщицам "Пятерочки" в Пскове задерживают выплаты зарплаты.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

В Пскове работники торговой сети «Пятерочка» жалуются на задержку выплаты заработной платы. В последний раз якобы деньги получали в августе за июль, а сейчас уже октябрь. Правда, невыплаты затронули только уборщиц.

Супруг одной из пострадавших женщин даже написал губернатору Псковской области.

- Трудовой договор оформлен с клининговой компанией «Премиум-сервис», которая зарегистрирована в Новгороде, - пояснил он. - При этом зарплата в лучшем случае десять тысяч рублей, и ту не платят. Пытаемся звонить в клининговую компанию, они ссылаются на «Пятерочку», звоним в «Пятерочку» – они ссылаются на клининговую компанию, и концов не найти. Отношение как к скоту. При этом у многих уборщиц дети, надо покупать школьные принадлежности, оплачивать кредиты, платить коммунальные услуги.

В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков» работники торговой сети подтвердили: новгородская компания задерживает выплаты, это становится причиной недопонимания между руководством торговой сети и клининговой компании. Сейчас ситуация зашла в тупик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковские кузнецы приглашают гостей на День скобаря
Пограничники сняли с поезда «Москва – Рига» иностранца с поддельным паспортом гражданина Великобритании
В Пскове открылась областная сельскохозяйственная ярмарка
В Пскове после гибели упавшего с крыши рабочего завели уголовное дело против его нанимателя
В Себеже уничтожили больше 6 тонн томатов
В Псковской области начат прием заявок на чемпионат по дворовому футболу
В Куньинском районе для формирования запаса топлива для местных котельных потребовалось вмешательство прокуратуры
В Псковской филармонии Старый Новый год отпразднуют концертом «Старые новые песни»
В Псковской филармонии Старый Новый год отпразднуют концертом «Старые новые песни»
Псков в 2019 году примет юбилейный съезд союза городов воинской славы
Житель Псковского района ответит за игры с ножом и кражу велосипеда
Экперт: Развитие хоккея в Псковской области тормозят сами спортсмены
В Псков привезли оборудование для занятия воркаутом в помещении
Правительство выделило Пскову дополнительные деньги для организации Ганзейских дней
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра