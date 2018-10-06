Уборщицы «Пятерочки» в Пскове жалуются на задержку зарплат

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-06T11:09:34+03:00

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В Пскове работники торговой сети «Пятерочка» жалуются на задержку выплаты заработной платы. В последний раз якобы деньги получали в августе за июль, а сейчас уже октябрь. Правда, невыплаты затронули только уборщиц.

Супруг одной из пострадавших женщин даже написал губернатору Псковской области.

- Трудовой договор оформлен с клининговой компанией «Премиум-сервис», которая зарегистрирована в Новгороде, - пояснил он. - При этом зарплата в лучшем случае десять тысяч рублей, и ту не платят. Пытаемся звонить в клининговую компанию, они ссылаются на «Пятерочку», звоним в «Пятерочку» – они ссылаются на клининговую компанию, и концов не найти. Отношение как к скоту. При этом у многих уборщиц дети, надо покупать школьные принадлежности, оплачивать кредиты, платить коммунальные услуги.

В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков» работники торговой сети подтвердили: новгородская компания задерживает выплаты, это становится причиной недопонимания между руководством торговой сети и клининговой компании. Сейчас ситуация зашла в тупик.