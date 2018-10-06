2018-10-06T12:20:32+03:00
Звезды

Псковские кузнецы приглашают гостей на День скобаря

6 октября для гостей подготовлена насыщенная программа: выставки, дегустации, игры, мастер-классы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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День скобаря пройдет 6 октября с 10.00 до 23.00.День скобаря пройдет 6 октября с 10.00 до 23.00.Фото: Алексей Назаров
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В Пскове 6 октября проходит День скобаря. Площадка необычная для этого мероприятия - не кузнечный двор, а КСК «Супер» (Октябрьский, 56). Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на улице в «Макси – Дроме» выстроился кузнечный городок. Здесь и изделия из металла – огромные велосипеды и самокаты, чудо-техника из подручных средств. Здесь и обжорные ряды с продуктами от псковских производителей. Специальные площадки для детей, фотозоны.

Реконструкторы приготовили интереснейшую программу в рамках псковского праздника День скобаря. Фото: Алексей Назаров

Реконструкторы приготовили интереснейшую программу в рамках псковского праздника День скобаря.Фото: Алексей Назаров

Фото: Алексей Назаров

Можно будет не только пощупать своими руками выставленные изделия из металла, попробовать на вкус блюда псковской кухни, но и пообщаться с интересными людьми. С псковичами встретятся художники и барды, байкеры и реконструкторы, кузнецы и архитекторы.

Этот праздник – дань уважения ушедшему из жизни псковскому кузнецу Евгению Вагину. О нем и кузнечном деле гостям покажут фильм.

Огромные велосипеды, самокаты, технику из подручных средств - все это можно не только посмотреть, но и попробовать оседлать в День скобаря. Фото: Алексей Назаров

Огромные велосипеды, самокаты, технику из подручных средств - все это можно не только посмотреть, но и попробовать оседлать в День скобаря.Фото: Алексей Назаров

Фото: Алексей Назаров

Завершится День скобаря танцевальной программой. Закрытие площадки намечено на 23:00.

Вход бесплатный.

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