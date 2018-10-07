2018-10-07T11:08:06+03:00
Авто

Около 170 мотоциклистов участвовали в закрытии сезона в Пскове

Колонной они проехали через центр города
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Пскове закрыли мотосезон.В Пскове закрыли мотосезон.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове закрылся мотосезон 2018 года. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», к участию были приглашены члены официальных псковских клубов, любители, владельцы мопедов и скутеров.

6 октября все они собрались за городом, где была сформирована колонна. Всего в нее вошли около 170 мотоциклистов. В сопровождении сотрудников полиции колонна проследовала по центральным улицам Пскова – Юбилейная, Рижский проспект, площадь Ленина, улица Труда, Инженерная с выездом на Октябрьский проспект.

У здания КСК «Супер», где проходили в этот день мероприятия Дня скобаря, байкеры присоединились к празднику. Организаторы кузнечного фестиваля заранее включили мотоциклистов клуба «Позитивная механика» в программу – «Прокати байкера!».

Завершили день мотоциклисты на Октябрьском проспекте вечеринкой с живой музыкой и огненным шоу.

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