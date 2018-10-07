Волонтеры Молодой Ганзы помогли зоозащитной организации «Шанс»

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-07T11:26:36+03:00

Ребята строили будки для собак, разобрали мусор и погуляли с животными

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В Пскове волонтеры Молодой Ганзы Псковского городского молодежного центра и студенты Псковского государственного университета провели совместную акцию – они отправились в зоозащитную организацию «Шанс», чтобы помочь ее сотрудникам и подопечным.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в молодежном центре, всего участниками акции стали 30 человек. Ребята строили будки для зимовки содержащихся в «Шансе» собак, выгуливали животных и разбирали мусор, которые впоследствии вывезут с территории зоозащитной организации.

- Помощники пришли замечательные, готовые к непростым условиям работы, - отметили в «Шансе».

Кстати, ребята приехали не с пустыми руками – привезли медикаменты, сухой корм и каши.

КОНКРЕТНО

Зоозащитная организация «Шанс» просит неравнодушных жителей Пскова откликнуться и помочь с материалами для утепления новых будок для собак.