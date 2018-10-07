2018-10-07T11:46:00+03:00
Происшествия

В Пскове несовершеннолетний похитил из магазина спиртное

Парня задержали сотрудники Росгвардии
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове за хищение алкоголя из магазина задержали подростка.В Пскове за хищение алкоголя из магазина задержали подростка.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове экипажем вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержан подросток. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального ведомства, мальчишке всего 16 лет. Обвиняют его в совершении хищения из торговой точки.

Накануне продавец магазина на улице Коммунальной обратил внимание на странного подростка - интерес у юного покупателя вызывал отдел со спиртными напитками. Стоило только на минуту отвлечься, и с полки пропало несколько бутылок.

Сотрудники торговой точки нажали на кнопку «тревога», и экипаж вневедомственной охраны через пару мгновений стоял на пороге.

Подростка удалось сразу же задержать, при нем обнаружили алкоголь, похищенный в магазине.

- Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции, - уточнили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

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