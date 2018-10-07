В Пскове несовершеннолетний похитил из магазина спиртное
В Пскове экипажем вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области задержан подросток. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального ведомства, мальчишке всего 16 лет. Обвиняют его в совершении хищения из торговой точки.
Накануне продавец магазина на улице Коммунальной обратил внимание на странного подростка - интерес у юного покупателя вызывал отдел со спиртными напитками. Стоило только на минуту отвлечься, и с полки пропало несколько бутылок.
Сотрудники торговой точки нажали на кнопку «тревога», и экипаж вневедомственной охраны через пару мгновений стоял на пороге.
Подростка удалось сразу же задержать, при нем обнаружили алкоголь, похищенный в магазине.
- Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции, - уточнили в Управлении Росгвардии по Псковской области.