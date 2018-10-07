В Пскове отменен концерт барда Олега Митяева

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-07T17:46:51+03:00

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В Пскове в воскресенье, 7 октября, отменили концерт барда Олега Митяева. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», программа с массой шлягеров и новыми, ранее нигде не звучавшими песнями в сопровождении с живым общением со зрителями должна была начаться в 17 часов. Но артист на сцену не вышел.

Как поясняется на официальном сайте Олега Митяева, причиной стало самочувствие певца. «Дорогой зритель, в связи с болезнью (потеря голоса) Народного Артиста России Олега Митяева концерт 7 октября в городе Пскове не состоится, - сообщается в новостях о творчестве музыканта. - Администрация Народного Артиста и Олег Григорьевич Митяев лично приносят вам свои извинения. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

СПРАВКА «КП»

Стоимость билетов на выступление Олега Митяева в Пскове составляла от 1000 до 2000 рублей. Состоится ли концерт в будущем – пока не сообщается. Зрителям предложено вернуть билеты в кассу филармонии.