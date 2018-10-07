В Пскове столкнулись скорая помощь и легковушка

СЕГОДНЯ 22:14 2018-10-07T22:14:34+03:00

В Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Народной легковая машина врезалась в скорую помощь. Фото очевидцев.

В легковой автомашине в этот момент находилась молодая семья с двумя детьми, а в салоне скорой – пациент с инсультом

Изменить размер текста: A A

В Пскове около 21.30 произошло столкновение скорой помощи и легковой автомашины. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», все случилось на пересечении Рижского проспекта и улицы Народной.

По рассказам очевидцев, скорая ехала с проблесковыми маячками и сиреной со стороны Дальнего Завеличья. В салоне находился пациент с инсультом, фельдшер оказывал ему помощь. На перекрестке легковушка не уступила дорогу спецтранспорту и влетела в несущуюся на красный сигнал светофора машину.

В этот момент в легковушке находилась молодая семья – мужчина за рулем, на переднем сидении рядом с ним женщина. На заднем – их двое детей младше 3 лет.

В момент удара пострадал фельдшер. Дети и их родители отделались небольшими ушибами и сильным испугом. К месту аварии сразу же прибыла полиция и еще одна карета скорой помощи.