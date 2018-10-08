2018-10-08T10:00:37+03:00
Происшествия

В Островском районе мужчину осудили за мошенничество и подделку официального документа

За содеянное виновный должен выплатит около 230 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Работник теплосетей получил больше 200 тысяч рублей за то, что фиктивно устроил своего знакомого.Работник теплосетей получил больше 200 тысяч рублей за то, что фиктивно устроил своего знакомого.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Островском районе мастера «Теплосетей» привлеки к уголовной ответственности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, мужчина подделывал документы, пользуясь своим служебным положением.

Виновный фиктивно устроил своего знакомого на предприятие кочегаром второго разряда. Между собой они договорились, что всю работу за «кочегара» будет делать сам обвиняемый. Соответственно и зарплату, которая начислялась знакомому, подсудимый забирал себе. Мастер заверил знакомого, что ему, «ничего не делая», будет засчитываться стаж работы.

- На протяжении полутора лет мастер составлял табели учета рабочего времени, указывая в них ложные сведения о фактическом осуществлении трудовой деятельности его знакомым, - сообщили в ведомстве. - Сумма выплат, которые мужчина получал за своего знакомого, составила около 210 тысяч рублей.

Районный суд наказал мастера штрафом на сумму 40 тыс. рублей. Помимо этого мошенник должен возместить ущерб предприятию в размере 190 тыс. рублей.

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