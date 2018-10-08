2018-10-08T10:36:07+03:00
Общество

В Новосокольническом районе неплательщика алиментов наказали исправительными работами

Нарушителя, уже имеющего административное наказание за такие невыплаты, обвинили по 157 статье уголовного кодекса
Алексей Назаров
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Должник по алиментам теперь будет каждый месяц перечислять на содержание ребенка 5 % от своей зарплаты.Должник по алиментам теперь будет каждый месяц перечислять на содержание ребенка 5 % от своей зарплаты.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Новосокольническом районе мировой судья участка № 10 наказал неплательщика алиментов 9 месяцами исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушитель – 37-летний житель Новосокольников. Этот мужчина пренебрёг судебным решением, по которому он должен был содержать несовершеннолетнего.

– Нарушителя привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что мужчину уже наказывали за административное нарушение, основанное на том же. С июня 2017 года по июль 2018 года нерадивый родитель не выплачивал в пользу ребёнка алименты и не устраивался на работу. Повторно наказать нарушителя удалось благодаря инициативе прокурора Новосокольнического района

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