В Псковском районе в ДТП пострадали два водителя легковушек

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-08T11:40:01+03:00

Один водитель, когда выезжал на главную дорогу, не уступил места другому. Фото: Сергей ГАПОН

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В деревне Неелово Псковского района на восьмом километре трассы Псков-Изборск столкнулись два легковых автомобиля. В этой аварии пострадали оба водителя, 29-летний мужчина и 64-летняя женщина. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сотрудники скорой помощи отвезли пострадавших в больницу.

– Водитель-мужчина поворачивал налево и не уступил другому автомобилю, ехавшему по главной дороге, в результате чего – врезался, – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в ведомстве добавили также, что после такого столкновения легковушка водителя-женщины отлетела на встречную полосу, где ударилась в отечественный внедорожник. Эта авария произошла утром 7 октября. За 7 октября в Псковской области сотрудники управления обозначили четыре дорожно-транспортных происшествия. В этих происшествиях пять жителей, в том числе новорождённый, получили травмы, а один – погиб на месте.