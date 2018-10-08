В Псковском выставочном зале представят «Послесловие» Владимира Бердышева

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-08T14:05:02+03:00

В экспозицию вошли более 60-ти работ художника

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В выставочном зале союза художников состоится выставка российского художника - Владимира Бердышева. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, на выставке «Послесловие» будет представлено около 60-ти работ автора.

Торжественное открытие выставки состоится 12 октября в выставочном зале СХР (ул. Ленина 1). «Послесловие» продлится с 12 октября по 10 ноября. В экспозицию войдут работы художника в разные периоды его творчества.

Владимир Валентинович пишет в разнообразных техниках: живопись, графика, монументальная роспись, иконопись, гобелен, батик, резьба по дереву. Работы Владимира приобретаются частными коллекционерами России, Канады, Германии, Франции, США и жителями других стран. Работами его творчества украшают интерьеры административных зданий: городской думы, городского культурного центра, банков, школ и многих других.

СПРАВКА «КП»

Владимир Бердышев с 1993 года является членом союза художников России. А также членом международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.