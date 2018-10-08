2018-10-08T14:05:02+03:00
Звезды

В Псковском выставочном зале представят «Послесловие» Владимира Бердышева

В экспозицию вошли более 60-ти работ художника
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
На мероприятии покажут работы разных творческих периодов художника.На мероприятии покажут работы разных творческих периодов художника.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В выставочном зале союза художников состоится выставка российского художника - Владимира Бердышева. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, на выставке «Послесловие» будет представлено около 60-ти работ автора.

Торжественное открытие выставки состоится 12 октября в выставочном зале СХР (ул. Ленина 1). «Послесловие» продлится с 12 октября по 10 ноября. В экспозицию войдут работы художника в разные периоды его творчества.

Владимир Валентинович пишет в разнообразных техниках: живопись, графика, монументальная роспись, иконопись, гобелен, батик, резьба по дереву. Работы Владимира приобретаются частными коллекционерами России, Канады, Германии, Франции, США и жителями других стран. Работами его творчества украшают интерьеры административных зданий: городской думы, городского культурного центра, банков, школ и многих других.

СПРАВКА «КП»

Владимир Бердышев с 1993 года является членом союза художников России. А также членом международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С ДТП в Палкинском районе на скорой увезли младенца
Во время ДТП на Рижском проспекте Пскова в машине скорой пострадала фельшер
Псковский завод получит льготный заем в размере 500 миллионов рублей
В Псковской области более трех тысяч пенсионеров обучатся в университете третьего возраста
В Новоржеве в ДТП погиб водитель иномарки
В Псковском районе в ДТП пострадали два водителя легковушек
В Новосокольническом районе неплательщика алиментов наказали исправительными работами
В Островском районе мужчину осудили за мошенничество и подделку официального документа
В Пскове столкнулись скорая помощь и легковушка
В Пскове отменен концерт барда Олега Митяева
В Пскове несовершеннолетний похитил из магазина спиртное
Волонтеры Молодой Ганзы помогли зоозащитной организации «Шанс»
Около 170 мотоциклистов участвовали в закрытии сезона в Пскове
Псковские кузнецы приглашают гостей на День скобаря
Пограничники сняли с поезда «Москва – Рига» иностранца с поддельным паспортом гражданина Великобритании
Уборщицы «Пятерочки» в Пскове жалуются на задержку зарплат
В Пскове открылась областная сельскохозяйственная ярмарка
В Пскове после гибели упавшего с крыши рабочего завели уголовное дело против его нанимателя
В Себеже уничтожили больше 6 тонн томатов
В Псковской области начат прием заявок на чемпионат по дворовому футболу
В Куньинском районе для формирования запаса топлива для местных котельных потребовалось вмешательство прокуратуры
В Псковской филармонии Старый Новый год отпразднуют концертом «Старые новые песни»
Псков в 2019 году примет юбилейный съезд союза городов воинской славы
Житель Псковского района ответит за игры с ножом и кражу велосипеда
Экперт: Развитие хоккея в Псковской области тормозят сами спортсмены
В Псков привезли оборудование для занятия воркаутом в помещении
Правительство выделило Пскову дополнительные деньги для организации Ганзейских дней
В ближайшие часы в Псковской области ожидается усиление ветра