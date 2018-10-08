В Псковской области более трех тысяч пенсионеров обучатся в университете третьего возраста
В Псковской области более трёх тысяч пожилых людей обучатся в Университете третьего возраста. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, дебютное занятие уже состоялось в актовом зале регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации.
– В 2018 году запустили проект «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию «80+», – сообщили в ведомстве.
В проекте для пенсионеров предусмотрены спортивно-оздоровительные мероприятия в спортзалах и на стадионах 15 муниципалитетов. Кроме того, в ведомстве уточнили, что особое внимание сотрудники университета уделили геронтологии. В этом проекте поучаствуют практически все факультеты учреждения, а также Центр профилактики здоровья.
СПРАВКА «КП»
Университет третьего возраста существует с 2007 года. Цель учреждения – улучшить качество жизни пенсионеров и привить им активную жизненную позицию. Сейчас с этой целью по Псковской области работают 12 факультетов.