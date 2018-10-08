2018-10-08T15:18:54+03:00
Общество

Псковский завод получит льготный заем в размере 500 миллионов рублей

Заемные средства предприятие направит на импортозамещающее производство полиэтиленовой пленки
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Одно из псковских предприятий получит 500 миллионов рублей для производства импортозаменяемого товара.Одно из псковских предприятий получит 500 миллионов рублей для производства импортозаменяемого товара.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Псковский завод «Титан-Полимер» получит льготный заем от федерального фонда развития промышленности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, сумма займа составит половину миллиарда рублей.

Выделенные средства предприятие пустит на создание импортозамещающего производства БОПЭТ пленки. Это сырье применяется в электронике, медицине, машиностроении и в других отраслях, а также для фасовки и хранения различного рода продукции. Ежегодно планируется выпускать 35 тысяч тонн сырья.

Средства выделяются в рамках программы «Проекты развития». Эта программа предполагает финансировать проекты по внедрению передовых технологий, по созданию новых продуктов или импортозамещающих производств.

- Проект «Титан-Полимера» был одобрен экспертным советом фонда, - сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Псковский проект в числе пяти других был одобрен на общую сумму займов 1,64 миллиардов рублей. А суммарная стоимость всех проектов более 6,5 миллиардов рублей.

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