Псковский завод получит льготный заем в размере 500 миллионов рублей
Псковский завод «Титан-Полимер» получит льготный заем от федерального фонда развития промышленности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, сумма займа составит половину миллиарда рублей.
Выделенные средства предприятие пустит на создание импортозамещающего производства БОПЭТ пленки. Это сырье применяется в электронике, медицине, машиностроении и в других отраслях, а также для фасовки и хранения различного рода продукции. Ежегодно планируется выпускать 35 тысяч тонн сырья.
Средства выделяются в рамках программы «Проекты развития». Эта программа предполагает финансировать проекты по внедрению передовых технологий, по созданию новых продуктов или импортозамещающих производств.
- Проект «Титан-Полимера» был одобрен экспертным советом фонда, - сообщили в ведомстве.
КСТАТИ
Псковский проект в числе пяти других был одобрен на общую сумму займов 1,64 миллиардов рублей. А суммарная стоимость всех проектов более 6,5 миллиардов рублей.