Псковский завод получит льготный заем в размере 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-08T15:18:54+03:00

Одно из псковских предприятий получит 500 миллионов рублей для производства импортозаменяемого товара. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Псковский завод «Титан-Полимер» получит льготный заем от федерального фонда развития промышленности. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, сумма займа составит половину миллиарда рублей.

Выделенные средства предприятие пустит на создание импортозамещающего производства БОПЭТ пленки. Это сырье применяется в электронике, медицине, машиностроении и в других отраслях, а также для фасовки и хранения различного рода продукции. Ежегодно планируется выпускать 35 тысяч тонн сырья.

Средства выделяются в рамках программы «Проекты развития». Эта программа предполагает финансировать проекты по внедрению передовых технологий, по созданию новых продуктов или импортозамещающих производств.

- Проект «Титан-Полимера» был одобрен экспертным советом фонда, - сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

Псковский проект в числе пяти других был одобрен на общую сумму займов 1,64 миллиардов рублей. А суммарная стоимость всех проектов более 6,5 миллиардов рублей.