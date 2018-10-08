Во время ДТП на Рижском проспекте Пскова в машине скорой пострадала фельшер

СЕГОДНЯ 15:23 2018-10-08T15:25:19+03:00

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В Пскове у дома № 26 на Рижском проспекте легковая иномарка столкнулась с автомобилем скорой помощи. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 64-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сиденье машины скорой помощи, получила серьёзные травмы. Эта женщина - фельдшер. Сотрудники скорой помощи отправили пострадавшую в больницу. Оба водителя же, 34-летний и 53-летний мужчины, никаких опасных ранений не получили.

– Местный житель, управляющий легковым автомобилем, не уступил дорогу скорой, у которой горели маячками, а также работал звуковой сигнал, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что это дорожно-транспортное происшествие случилось 7 октября.

КСТАТИ

Помимо этой аварии, 7 октября в Новоржеве рядом с домом № 43 по улице Германа столкнулись иномарка и отечественная легковушка. В этом ДТП водитель иномарки, 54-летний мужчина, погиб сразу же. Местный житель же, управляющий другим автомобилем, не получил каких-либо опасных травм.