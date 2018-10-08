С места ДТП в Палкинском районе на скорой увезли младенца

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-08T18:04:55+03:00

Женщину и младенца с места ДТП увезли на скорой помощи. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Не справившуюся с управлением транспортом женщину тоже доставили в больницу

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В Палкинском районе на 316 километре трассы Санкт-Петербург – Невель с дороги слетела иномарка. Водитель не справился с управлением. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, сотрудники скорой помощи забрали в больницу управлявшую автомобилем 25-летнюю девушку, а также сидевшего в пассажирском кресле младенца.

– Девочку, которой исполнилось всего лишь несколько месяцев, отвезли в учреждение здравоохранения в профилактических целях. Ребёнок был в детском кресле. Девушке-водителю тоже ничего серьёзного не угрожает, – сообщила Мария Иванова.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что такая авария случилась 7 октября.

КСТАТИ

В этот день в Пскове рядом с домом № 26 по Рижскому проспекту легковушка врезалась в машину скорой помощи – пострадали 64-летняя пассажирка скорой, фельдшер. Сотрудники скорой помощи отвезли травмированную пенсионерку в больницу.