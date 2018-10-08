Псковские боксеры завоевали 14 медалей на международном турнире
В Дно прошли соревнования в рамках международного юношеского турнира по боксу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, 19 спортсменов приняли участие в турнире от Пскова и завоевали 14 медалей.
В турнире участвовало порядка 82 спортсменов со всей России и ближнего зарубежья. Псковские боксеры завоевали 9 золотых медалей и 5 серебряных. Победителям и финалистам соревнования вручили медали, грамоты и призы на память о победе в турнире. Первые места заняли: Максим Богов, Алексей Елисеев, Григорий Зубков, Вадим Иванов, Павел Иванов, Александр Кальницкий, Сергей Клешков, Артем Минка, Александр Федоров. Стали вторыми - Илья Аношенко, Сергей Герусов, Павел Ефимов, Антон Коношенко, Егор Орлов.
СПРАВКА «КП»
Соревнования проходили в рамках двадцатого юношеского турнира по боксу, с 1999 года -международного. Турнир посвящен памяти Владимира Нестерова - участника операции по освобождению заложников, которых захватила семья Овечкиных при угоне самолета в 1988 году.
Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»