2018-10-09T09:35:12+03:00
Общество

За два месяца «Ласточка» перевезла из Пскова в Санкт-Петербург и обратно 63 тысячи человек

Заполняемость поезда – 95%
Алексей Назаров
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В каждый рейс "Ласточка" уходит практически полностью заполненная пассажирами.В каждый рейс "Ласточка" уходит практически полностью заполненная пассажирами.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В течение двух месяцев электропоезд «Ласточка» перевёз из Пскова в Санкт-Петербург и обратно около 63 тысяч человек. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, заполняемость пяти выгонов поезда составляет 95 %.

– Забронировать места можно за 90 дней до поездки, – сообщили в организации.

Билеты на электропоезд продаются в кассах дальнего следования, на официальном интернет-портале «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Стоимость билета зависит от времени до отъезда и востребованности рейса. Некоторым пассажирам полагаются скидки. Например, тем, кто младше 21 года, скидка – 60%, а тем, кому за 60 лет – 50%. Пассажирам, которые хотят прокатиться туда-обратно, – снизят стоимость обратной поездки на 20%.

КОНКРЕТНО

«Ласточка» каждый день дважды доезжает до Санкт-Петербурга и возвращается обратно, в Псков. У состава четыре остановки: Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

КСТАТИ

Жители Псковской области попросили областные власти добавить к «Ласточке» ещё один вагон.

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