В две деревни Псковского района провели природный газ

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-09T10:33:16+03:00

Газ уже поступает в дома псковичей, у которых установлено специальное оборудование. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Дальше ветка газопровода протянется ещё на пять километров

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В псковских деревнях Подосье и Неелово-2 появился природный газ. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в администрации Псковской области, газовую ветку проложила частная газораспределительная организация по просьбам местного населения.

После многочисленных заявок жителей деревень, частный инвестор провел им газовую ветку. Труба заложена под землей, ее протяженность больше двух километров. Давление в газопроводе среднее, но его мощности достаточно, чтобы подключиться всем жителям. Принцип работы данного газопровода в том, что он вводит газ сразу в жилища, а не ведет его до границы домовладения.

Газ уже пущен в местные дома, на фасадах которых поставлены специальные пункты для регуляции газа с среднего давления на низкое. Частный инвестор в Псковской области впервые строит газопровод, которым будут пользоваться частные лица.

- Инвестор уже работает над строительством ещё двух очередей распределительного газопровода общей протяженностью 4,8 км, - сообщили в ведомстве.