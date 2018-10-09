2018-10-09T11:12:12+03:00
Общество

В Пскове и Псковской области увеличилось число заболевших ОРВИ

В областной столице инфицированных стало больше на 5,2 %, а в регионе – на 1,6%
Алексей Назаров
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В Псковской области становится всё холоднее, а заболевших - всё больше.В Псковской области становится всё холоднее, а заболевших - всё больше.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество жителей Пскова, заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), увеличилось на 5,2 %. Такой нерадостный вывод сделали эксперты, когда сравнили показатели, полученные с 1 по 5 октября, и показатели за последнюю неделю сентября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков», в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по Псковской области, сейчас на 100 тысяч псковичей приходится примерно 83 человека с ОРВИ.

В Псковской области же относительно тех же периодов процент больных ОРВИ увеличился 1,6 %. Эксперты подсчитали, что такая вирусная инфекция есть у 60 жителей региона из 100 тысяч.

– По Пскову показатели этой вирусной инфекции ниже эпидемиологического порога примерно на 15,8%, а по региону же – ниже на 3,1%, – сообщили в ведомстве.

КСТАТИ

В обозначенный период, с 1 по 5 октября, в Пскове сотрудники учреждений здравоохранения госпитализировали с ОРВИ 59 человек, а это на 13,2% меньше, чем за последнюю неделю сентября.

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