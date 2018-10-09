2018-10-09T11:45:59+03:00
Происшествия

В Гдовском районе ребёнок получит компенсацию от опекуна за убийство мамы

Убийца обязуется выплатить ребенку ущерб в размере 700 тысяч рублей
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За зверское убийство сожительницы псковичу придется ответить не только перед законом, но и перед её сыном.За зверское убийство сожительницы псковичу придется ответить не только перед законом, но и перед её сыном.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гдове мужчина убил свою сожительницу на глазах у ее ребенка. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в прокуратуре Псковской области, убийца обязан выплатить ребенку моральную компенсацию.

Сын во время совершения преступления находился рядом с происходящим и стал очевидцем этого зверского преступления. Убийство совершил сожитель матери, который являлся опекуном ребенка. По решению суда, виновного посадили в тюрьму на длительное время, а сын остался сиротой.

Районный прокурор отправил иск в суд, о взыскании с осужденного компенсации за моральный ущерб в пользу ребенка. Суд признал данный иск законным и обоснованным.

Требования прокурора были удовлетворены. Осужденный обязан выплатить ребенку 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. За исполнением следит районная прокуратура. Но никакие деньги не смогут вернуть ребенку его мать и стереть из памяти увиденное.

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