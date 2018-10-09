Десятилетний спортсмен из Псковской области победил на турнире по дзюдо «Золотой лист»
Мальчик из Псковской области выиграл «золото» в тридцатом традиционном открытом юношеском соревновании дзюдоистов «Золотой лист». Турнир состоятся в Санкт-Петербурге. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, десятилетний спортсмен, Максим Романов, взял первое место в весовой категории 42 килограмма.
– Мальчик занимается в спорт-центре «Бригантина», под руководством тренера высшей категории, мастера спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани, – сообщили в ведомстве.
КСТАТИ
В международном юношеском состязании по боксу, прошедшем в Дно, 19 псковских боксёров выиграли 14 медалей. Среди этих наград – 9 золотых и 5 серебряных. «Золото» взяли Максим Богов, Алексей Елисеев, Григорий Зубков, Вадим Иванов, Павел Иванов, Александр Кальницкий, Сергей Клешков, Артем Минка и Александр Федоров. В соревновании боролись за победу 82 спортсмена как из России, так и из заграницы.
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