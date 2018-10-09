В тур по новостройкам приглашают жителей Пскова

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-09T12:10:50+03:00

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Традиционный Тур по новостройкам состоится 13 октября в Пскове. Его участники побывают в разных уголках города, посетят четыре жилых комплекса. В их числе: ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12), ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7), ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

В чем преимущество такого тура? В том, что будущие новоселы могут внимательно осмотреть помещения своей будущей квартиры, еще до отделки и расстановки мебели, и убедиться, что в ней не стоит ждать каких-то неприятностей и не потребуется ремонт прикрытым ранее недоделкам или строительным дефектам. К тому же есть возможность пообщаться с представителями подрядчика, узнать, из каких материалов возведено здание, выполнена отделка, каковы особенности системы вентиляции в здании, какова планировка прилегающих квартир.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 13 октября. Начало – 11:00.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды – Псков» (улица Пароменская, д, 21/33). Запись в поездку по телефону (8112) 702-042.