2018-10-09T12:32:03+03:00
Происшествия

Житель Псковской области, насиловавший несовершеннолетнюю, лишится свободы на 16 лет

Его наказали по шести статьям уголовного кодекса
Алексей Назаров
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Насильник несовершеннолетней девушки отправится в тюрьму на 16 лет.Насильник несовершеннолетней девушки отправится в тюрьму на 16 лет.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Псковской области вступил в законную силу приговор в отношении насильника несовершеннолетней, по которому преступник отправится в исправительную колонию строго режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, суд наказал этого 30-летнего местного жителя 16 годами лишения свободы. За преступником – четыре изнасилования и две попытки изнасиловать, изготовление порнографии, где были несовершеннолетние, а также вымогательство и принуждение к сексуальным действиям.

В ведомстве отметили, что в конце 2016 года насильник с помощью соцсети, где зарегистрировался как женщина, назначил встречу с несовершеннолетней девочкой. Когда мужчина увиделся с ней, затащил её в подвал и на камеру мобильника изнасиловал. Несколько месяцев он шантажировал девочку видеозаписями, не раз совершал с ней сексуальные действия, а также вымогал у неё деньги. Пострадавшая рассказала о происшествии лишь в 2017 году, когда преступник захотел изнасиловать её сестру.

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