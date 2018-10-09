2018-10-09T13:44:26+03:00
Происшествия

Пскове и Невеле два водителя повторно задержаны за езду в нетрезвом виде

Пойманные привлекутся к уголовной ответственности
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Даа водителя из Псковской области теперь долго не смогут сесть за руль.Даа водителя из Псковской области теперь долго не смогут сесть за руль.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Пскове и Невеле сотрудники ДПС ГИБДД задержали двух водителей за вождение в нетрезвом виде. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, у задержанных уже имеются административные нарушения по аналогичной статье.

В областном центре 8 октября по ул. Льва Толстого сотрудники полиции остановили автомобиль. За рулем машины был 37-летний мужчина. Водитель вел автомобиль в нетрезвом виде. В этот же день в Невеле по переулку Ясной Поляны был остановлен житель Невельского района, 1988 года рождения. У 30-летнего мужчины также были обнаружены признаки наличия алкоголя в крови.

В ходе проверки выяснилось, что водителей за пьяную езду уже наказывали. По закону, повторное задержание грозит горе водителям уголовным наказанием.

КОНКРЕТНО

Полиция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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